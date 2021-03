Was wird aus der Wasserschutzpolizei in Bramsche?

Die Dienststelle der Wasserschutzpolizei in Bramsche wird geschlossen, das Boot soll aber den Liegeplatz behalten.

Heiner Beinke

Bramsche. Die Dienststelle der Wasserschutzpolizei in Bramsche wird geschlossen. Wie es mit der Polizeipräsenz auf dem Mittellandkanal und dem Stichkanal nach Osnabrück weitergehen soll ist noch offen.

Seit sechs Jahren wird über die Zukunft der Dienststelle diskutiert, Die Dienststelle in Bramsche ist die Einzige am Mittellandkanal zwischen Bergeshövede am Abzweig vom Dortmund-Ems-Kanal und Minden. Sie ist auch zuständig für den Stichkan