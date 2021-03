Trotz Corona-Pandemie: Corso Sauna baut Produktionshallen in Hesepe aus

Der Eingangsbereich bei Corso in Hesepe – nahe der Bundesstraße 68.

Marcus Alwes

Bramsche. Erste Erdarbeiten auf dem Gelände an der Bundestraße 68 sind erfolgt. Die geplante Erweiterung der Produktionshallen bei der Corso Sauna Manufaktur GmbH in Hesepe kann in Kürze beginnen.

Laut Geschäftsführer Benedictus Lingens kommen noch einmal 1600 Quadratmeter Arbeits- und Lagerfläche hinzu. "Das bringt uns Platz und Entlastung. Wir weiten zudem unseren Maschinenpark aus. Das sorgt für noch mehr Fertigungstiefe", so Ling