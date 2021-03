Niedersachsenmetall-Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt während einer Pressekonferenz.

Bramsche/Osnabrück. Die Arbeitgeber halten eine Einigung in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie bis vor der Osterpause für möglich. Das hat Niedersachsenmetall-Geschäftsführer Volker Schmidt erklärt.

Die Tarif-Gespräche befänden sich auf einem guten Weg, so Schmidt in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion. Auch wenn nach der dritten Verhandlungsrunde noch keine Einigung erzielt werden konnte, so sei die Zusammenarbeit zwischen