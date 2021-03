Kahlschlag in Sögeln und Rieste ärgert Bürger

Freie Sicht zwischen Straße und Naturschutzgebiet gibt es am Parkplatz an der K 147 neben den Fledderwiesen.

Ilona Ebenthal

Bramsche/Rieste. Verwunderte und verärgerte Leser melden sich jedes Jahr im Frühling und Herbst bei unserer Redaktion in Bramsche und berichten über Abholzungsaktionen der Kommunen. Was ist dran an den aktuellen Geschichten?

Joachim Limper-Kuchenbecker ist einer der Leser, die sich bei uns gemeldet haben. Der Riester sagt: „Politiker reden vom Naturschutz, Bürger entrüsten sich über die Abholzung des Regenwaldes“. Was für die Natur wichtig sei, wisse man, es ha