Ortsdurchfahrt Engter wird in Kürze umgestaltet

Das Pflaster in der Ortsdurchfahrt Engter soll bald Geschichte sein und durch eine Asphaltdecke ersetzt werden (Archivbild).

Heiner Beinke

Engter. Was lange währt, wird endlich gut: Die Ortsdurchfahrt in Engter soll in Kürze umgestaltet werden. Die insbesondere von Anwohnern als störend empfundenen Pflastersteine werden dann Geschichte sein.

"Nach unseren Plänen sollen die Arbeiten am 6. April beginnen", sagt dazu Cornelis van de Water, Leiter der Tiefbauabteilung in der Bramscher Stadtverwaltung – der allerdings zugleich einschränkt, dass zunächst wegen der dann erforderl