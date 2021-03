Lkw-Auflieger brannte bei Remondis in Bramsche

In Lünen hat Remondis seine Zentrale, in Bramsche-Achmer verarbeitet der Konzern Abfälle.

dpa/Bernd Thissen

Bramsche. Bei der Firma Remondis in Bramsche geriet am Sonntagnachmittag ein Lkw-Auflieger in Brand.

Gegen 16.15 Uhr wurden die Bramscher Feuerwehren alarmiert. Wie in diesen Fällen üblich rückten die Ortsfeuerwehren Bramsche-Mitte, Achmer und Pente aus. Die Feuerwehr von Achmer fuhr mit 25 Einsatzkräften zum Löschen auf das Werksgelände d