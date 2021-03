Tatverdächtiger nach Raubüberfall auf Tankstelle in Engter gefasst

Nach einem bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle im Bramscher Ortsteil Engter war die Polizei bei der Suche nach dem Täter offenbar erfolgreich (Symbolbild).

dpa/Carsten Rehder

Engter. Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Engter am Donnerstag hat die Polizei den mutmaßlichen Täter noch am selben Abend fassen können.

Ein männlicher Täter betrat einer Pressemitteilung zufolge am Donnerstag gegen 20.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle an der Straße "Im alten Dorf" im Ortskern von Engter und bedrohte die 60-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer. Der Ve