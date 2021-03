Tiny Houses in Bramsche: Antrag klingt wie Hohn für Bewohner

Am Alfsee stehen Tiny Houses für Feriengäste. In Bramsche wird eine Fläche gesucht, wo Menschen dauerhaft in Tiny Houses leben können.

Eva Voß

Bramsche. Die Stadt Bramsche will eine Fläche ausweisen, auf der Menschen in sogenannten Tiny Houses wohnen können. Für Bewohner des Campingplatzes Waldwinkel in Kalkriese klingt das wie Hohn.

Alternatives Wohnen in kleinen Häusern nach dem Grundsatz weniger ist mehr: Dieses Modell wird in Bramsche schon seit Jahren erprobt: Auf dem Campingplatz Waldwinkel in Kalkriese hat eine Gemeinschaft Gleichgesinnter zufällig zusammengefund