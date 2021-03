Der Bramscher Paul F. verbrachte von Mitte Januar bis Ende Februar mehrere Wochen in Isolation und Quarantäne - teils zu Unrecht, wie er findet. Der Gesundheitsdienst habe seine Infektionsgeschichte nicht ausreichend berücksichtigt.

Alicia Schmudde

Bramsche . Anfang Januar infizierte sich Paul F. mit Corona. Mitte Februar schickt ihn der Gesundheitsdienst in Quarantäne - in der Zwischenzeit war F. sogar schon per Flugzeug gereist. Heute fragt er sich, ob er wegen unzureichender Testergebnisse seiner Freiheit beraubt wurde - und ob er ein Einzelfall ist.

Anfang Februar verwandelte sich das Osnabrücker Land in eine weiße Winterlandschaft, wie es sie nur alle paar Jahre mal zu sehen gibt. Paul F. (Name von der Redaktion geändert) , Anfang 50, saß in seinem Haus in Bramsche und konnte das Natu