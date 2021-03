In der Nähe des Bahnhofs in Bramsche kam es am Mittwochnachmittag zu einem tödlichen Unglück.

Björn Dieckmann

Bramsche. In unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Bramsche hat sich am Mittwochnachmittag ein tragischer Vorfall ereignet. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Gegen 16.20 Uhr ging ein Notruf in der Rettungsleitstelle ein, daraufhin rückten umgehend zahlreiche Einsatzkräfte in die Bramscher Innenstadt aus. Alarmiert wurde wegen "Person vor Zug", ein Mensch kam im Gleisbett ums Leben. Der Zug kam a