Umweltforum fordert Flugverbot in Achmer

Das neue FFH-Schutzgebiet "Achmer Sand" gehört zum DBU-Naturerbe Wersener Heide.

Heiner Beinke

Bramsche. Das Umweltforum Osnabrücker Land hält an seiner Forderung nach strengeren Schutzbestimmungen für das Naturschutzgebiet Achmer Sand fest. Die besonders schützenswerten Lerchenarten würden durch den Flugbetrieb von Modell- und Segelfliegern in dem Gebiet empfindlich gestört, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Umweltforum weist in der Mitteilung die Kritik von Peter Jacob, Vorsitzender des Modellflugclubs Osnabrück, zurück: „In Nordrhein-Westfalen wird das Gebiet auch nach der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt, in Niedersachsen nicht.“ Damit