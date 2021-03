Darum muss Wohnungsbau-Investor in Engter weiter warten

An der Linkenstraße in Engter will ein Investor in Engter Wohnraum schaffen. Das Verfahren zieht sich hin.

Heiner Beinke

Engter. Im Laufe des Jahres 2021 will die Verwaltung in Bramsche das Bebauungsplanverfahren Linkenstraße in Engter abschließen. Die hier verhängte Veränderungssperre wegen eines Wohnungsbauprojektes bleibt trotzdem heiß umstritten.

Die Veränderungssperre ist im Jahr 2019 verhängt worden. Nach zwei Jahren wird sie nun noch einmal verlängert, weil die Aufstellung des Bebauungsplanes Linkenstraße noch nicht abgeschlossen ist. Mit dem Plan sollen die Rechtsverhältnisse in