Das Warnstreik-Banner hängt am geschlossenen Werkstor der Firma Lacroix + Kress an der B218 in Bramsche.

Marcus Alwes

Bramsche. Mit einem Warnstreik während der Nachtschicht beim Bramscher Kupferdrahthersteller Lacroix + Kress hat die IG Metall auch in der Region Osnabrück die Gangart in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie verschärft.

Auch Beschäftigte des in derselben Branche tätigen Nachbarbetriebes Essex schlossen sich der Arbeitsniederlegung an. Um Mitternacht traten die Beschäftigten an der Engterstraße vorübergehend in den Ausstand. Die sogenannte Friedenspfli