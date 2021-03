Warum der "Bischof to go" Station in Bramsche gemacht hat

Bischof Ralf Meister hielt am Montag eine kurze Andacht in der St. Martinskirche.

Heiner Beinke

Bramsche. Der evangelische Landesbischof Ralf Meister hat am Montag, 1. März 2021, für eine knappe halbe Stunde Station in Bramsche gemacht. In der Kirche St. Martin verteilte er 100 Osterkerzen. Was es damit auf sich hat und warum er sich selbst "Bischof to go" nennt, verriet Meister in einer kurzen Ansprache.

Auf 18 Tagestouren will Bischof Ralf Meister 100 Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen besuchen und ihnen jeweils 100 Osterkerzen übergeben. Eigentlich "eine bekloppte Idee", wie Meister einräumte. Aber eine, die ihm und seinem enge