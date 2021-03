Wie die Glücksritter in Bramsche online Theater machen

Online verbunden sind die "Glücksritter", die so weiterhin Theater machen.

Casamento/HpH

Bramsche. Kulturschaffende haben es schwer, in Zeiten von Corona aktiv zu bleiben. Die Theatergruppe "Glücksritter" in Bramsche hat es geschafft.

Echte Glücksritter verstehen es, auch in Zeiten von Corona ihrem Namen Ehre zu machen und für das einzustehen, was ihnen wichtig ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Heilpädagogischen Hilfe (HpH) Bersenbrück. Im Falle der Theate