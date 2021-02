Stephanie Segers hat einen Zettel für die Klagemauer, Joachim Cierpka und Eva Gronemann begleiten die Aktion.

Heiner Beinke

Bramsche. Vor der Kirche St. Martin in Bramsche steht eine kleine "Klagemauer". Die Kirchengemeinde lädt alle ein, sie zu nutzen und aufzuschreiben, was auf der Seele drückt.

Die kleine Mauer, eingefasst in Holzpaletten und geschmückt mit Blumen, steht auf dem Rasen vor der Kirche St. Martin. Stifte und Zettel liegen vor Regen geschützt in einem kleinen Kasten bereit. Auf diesen Zetteln kann jeder notieren, was