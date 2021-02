Kostenlose Corona-Schnelltests ab Samstag auch in Bramsche

In der Turnhalle an der Heinrichstraße wird das Schnelltestzentrum eingerichtet. Am Samstag nimmt es die Arbeit auf.

Heiner Beinke

Bramsche. In der Turnhalle der Haupt- und Realschule in Bramsche eröffnet an diesem Samstag ein weiteres Corona-Testzentrum des Landkreises Osnabrück. Termine dafür können online gebucht werden.

Am Nachmittag soll das Testzentrum an der Heinrichstraße aufgebaut werden, sagt Lars Kreie, Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Osnabrück-Nord. "Der organisatorische Aufwand hält sich aber in Grenzen. Es werden nur ei