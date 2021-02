Emily Striedelmeyer ist zurzeit im zweiten Lehrjahr in ihrer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hotel Surendorff. Ihre Ausbildung hat sie sich anders vorgestellt.

Eva Voß

Bramsche/Hesepe. Seit Mitte Dezember gilt in Deutschland ein harter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie, in manchen Branchen sogar schon seit Anfang November. Was macht das mit den Auszubildenden der betroffenen Branchen? Wir haben uns in Bramsche im Gastgewerbe, Einzelhandel, im Frisörhandwerk und bei der Industrie- und Handelskammer umgehört.

Es ist ungewohnt still im Hotel Surendorff in Hesepe – wie in allen anderen Hotels und Gasthöfen in Deutschland auch. Hier und da kämen noch Dienstreisende, das sei aber nur ein Bruchteil der üblichen Auslastung, so Chefin Birgit