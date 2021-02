Am Gymnasium Bramsche werden seit diesem Donnerstag Corona-Schnelltests für die Lehrkräfte durchgeführt.

Gymnasium Bramsche

Bramsche. An diesem Mittwoch hat das Greselius-Gymnasium in Bramsche damit begonnen, den Lehrkräften an der Schule einen Schnelltest anzubieten. Bis zu den Osterferien soll das Angebot bestehen bleiben.

Erleichterung am Greselius-Gymnasiunm: Alle am Mittwoch durchgeführten Corona-Schnelltests seien negativ gewesen, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Seit dieser Woche können sich alle Beschäftigten an Schulen anlasslos in etlich