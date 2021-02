Besonders beleuchtet wird das "Universum" in Bramsche am Sonntag zum bundesweiten Aktionstag der Kinos.

Tim Liss

Bramsche. Das Kino "Universum" in Bramsche wird am Sonntag, 28. Februar, ab 19 Uhr in einem besonderen Licht erstrahlen. Das Filmtheater beteiligten sich damit an einer bundesweiten Aktion in der Coronakrise.

Unter dem Titel „Kino leuchtet. Für dich. “ werden am Sonntag über 300 Kinos in ganz Deutschland durch besondere Beleuchtung erstrahlen. Über den gemeinsamen Hashtag #kinoliebe werden die Aktionen der teilnehmenden Kinos sichtbar sein.&nbs