Das passiert mit dem Markant Markt in Engter

Klarheit herrscht jetzt über die Zukunft des Markant-Marktes in Engter.

Björn Dieckmann

Engter. Wir der Markant-Markt in Engter geschlossen? Die Gerüchteküche brodelt, weiß Ortsbürgermeister Ralf Seeleib. Und nennt die Tatsachen zur Zukunft des Marktes.

Klar sei, dass der jetzige Marktinhaber Hans-Bernd Herbers zu Ende April in den Ruhestand geht, erklärt Ralf Seeleib in der Sitzung des Ortsrates Engter am Dienstag, 23. Februar 2021. Der Engteraner Ludwig Sommer als Besitzer der