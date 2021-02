Schnelltests, Impfungen, Coronafälle: So ist die Situation in Bramscher Kitas und Grundschulen

Anfang der Woche wurde in der Kita Lappenstuhl erneut ein Corona-Test gemacht. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Rolf Vennenbernd/dpa

Bramsche. Viele Lehrer und Erzieher dürften nun aufatmen: Seit diesem Mittwoch ist klar, dass sie sich ab sofort gegen Corona impfen lassen können. Auch die Durchführung von Schnelltests für diese Gruppen nimmt nun an Fahrt auf. In der AWO-Kita in Lappenstuhl sind unterdessen die Ergebnisse der Nachtestung da.

Gute Nachrichten aus Lappenstuhl: Am Montag sind alle Mitarbeiter und Kinder der Awo-Kindertagesstätte ein drittes Mal getestet worden, am Mittwoch erhielt Kita-Leiterin Ingrid Wessel nur Rückmeldungen zu negativen Ergebnissen. "Wir warten