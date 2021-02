Baumfällarbeiten an der Heinrichstraße in Bramsche

Mehrere Bäume müssen gegenüber der Alten Webschule gefällt werden

Heiner Beinke

Bramsche. In der Innenstadt von Bramsche werden am 25. und 26. Februar mehrere Bäume gefällt.

In der Bramscher Innenstadt müssen nach Angaben der Stadtverwaltung an der Heinrichstraße gegenüber der Alten Webschule mehrere Bäume gefällt werden. Die Baumfällarbeiten werden am Donnerstag, 25. Februar, und Freitag, 26. Februar, durchgef