Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall in Engter

Bei einem Unfall in Engter wurden zwei Männer schwer verletzt.

NWM-TV

Engter. Am Dienstagnachmittag hat sich in Engter ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Für die Unfallaufnahme war die Vördener Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 57-jähriger Osnabrück am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit seinem Ford Mondeo die Straße "Igels Sand" in Richtung Vördener Straße und wollte diese in Richtung "Im Eikrode" überqueren. Dabei übersah de