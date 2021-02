Stadt Bramsche will ein Neubaugebiet in Hesepe ausweisen

Östlich des Riester Damms sollen in Hesepe weitere Einfamilien und Doppelhäuser gebaut werden können

Heiner Beinke

Bramsche. Die Stadt Bramsche will ein neues Baugebiet in Hesepe ausweisen. An der Kreisstraße zwischen Hesepe und Sögeln sollen dafür bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen umgewandelt werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt soll am 24. Februar 2021 die Aufstellung beschließen

Wo soll gebaut werden? Die Flächen seien der Stadt "für eine bauliche Entwicklung angeboten" worden, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Es handelt sich um 18.287 Quadratmeter direkt nördlich der Sögelner Straße und unmittelbar an