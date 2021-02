In der Region eröffnen in diesen Tagen immer mehr Corona-Testzentren.

Marcus Alwes

Bramsche. "Natürlich halten wir Bramsche für einen Ort, an dem ein Corona-Schnelltestzentrum eingerichtet werden soll", sagt Bürgermeister Heiner Pahlmann. Der Rathaus-Chef mit SPD-Parteibuch geht davon aus, dass demnächst eine solche Anlaufstelle für die Bürger in der Stadt angeboten werde.

Dieses habe er in den vergangenen Tagen auch bereits gegenüber Landrätin Anna Kebschull deutlich signalisiert, so Pahlmann im Gespräch mit unserer Redaktion. Er könne sich vorstellen, dafür "ein ehemaliges Schulgebäude an der Jägerstraße in