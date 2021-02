Bei den Corona-Schnelltests dauert es nur 15 Minuten, bis ein Ergebnis vorliegt.

Heidrun Mühlke

Bramsche. Die Stadtrats-Fraktion der CDU in Bramsche fordert in einer Pressemitteilung, auch in der Tuchmacherstadt ein Zentrum für Corona-Schnelltests einzurichten.

Bramsche sei "als Mittelzentrum und drittgrößte Stadt (im Landkreis Osnabrück; Anm. d. Red.) ein sehr gut geeigneter Standort für ein Corona-Schnelltestzentrum", wird der CDU-Fraktionsvorsitzende Andreas Quebbemann in der Mitteilung zitiert