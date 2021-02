Neue Fluchtlichtanlage am Sportplatz in Kalkriese installiert

Eine neue Flutlichtanlage ist auf dem Sportplatz des FC SW Kalkriese an der Alten Heerstraße installiert worden (Symbolbild).

Christian Hesse

Kalkriese. Am Sportplatz in Kalkriese ist jetzt eine neue, hocheffiziente Flutlichtanlage installiert worden. Zur Umsetzung der Sanierung hat die Stadt Bramsche Fördermittel der Nationalen Klimaschutzinitiative erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die in die Jahre gekommene Flutlichtanlage am Sportplatz des FC Schwarz-Weiß Kalkriese (FCK) hat ausgedient, der Verein hatte über längere Zeit für eine Erneuerung geworben. Nun ist auf der Anlage am Alten Heerweg moderne Lichttec