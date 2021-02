Tötungsdelikt in Bramsche: Gutachter äußert sich zur Schuldfähigkeit des Angeklagten

Der 49-Jähriger soll im August 2020 seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen an einer Unterführung der B68 tödlich verletzt haben. Unser Bild zeigt ihn beim Prozessauftakt.

Swaantje Hehmann

Bramsche/Osnabrück. Wie schuldfähig ist der Mann, der im August 2020 nahe der B68-Unterführung in Bramsche seine Ehefrau mit einem Messer getötet haben soll? Vor dem Landgericht Osnabrück hat sich nun der psychiatrische Gutachter geäußert.

Eine Frage wird das Gericht vermutlich nicht mehr klären können: Hatte der Angeklagte das Messer bei der Begegnung mit seiner Frau in einer Art Kurzschluss aus der Verkaufsverpackung gerissen oder trug er es einsatzbereit am Körper - und we