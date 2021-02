So vielfältig sind die Aufgaben für Bufdis bei der DLRG Bramsche

Sieht fast nach Urlaub aus, doch die DLRG Bramsche engagiert sich am Darnsee bei der Wasseraufsicht. Dabei könnte auch ein Bundesfreiwilligendienstleistender mitwirken.

DLRG Bramsche

Bramsche. Bei der DLRG-Ortsgruppe Bramsche können sich Bundesfreiwilligendienstleistende (Bufdis) engagieren. In einer Pressemitteilung umreißt der Verein die möglichen Aufgaben.

Im Sommer ohnehin, aber auch gerade in der jetzigen Corona-Pandemie sind demnach Aktivitäten als Rettungsschwimmer beispielsweise am Darnsee vorgesehen. Auch an der Nord- oder Ostseeküste könne man sich als Rettungsschwimmer eng