Die Ortsfeuerwehren Epe und Sögeln sollen fusionieren und künftig von einem Standort in Epe aus zu ihren Einsätzen ausrücken. Die Planungen für das neue Gebäude laufen (Symbolbild).

Michael Gründel

Bramsche. Der nächste Schritt steht an auf dem Weg zu einem gemeinsamen Gerätehaus für die Freiwilligen Feuerwehren Epe und Sögeln in Bramsche: Der Stadtrats-Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt wird sich in seiner nächsten Sitzung mit der Aufstellung eines Bebauungsplans für den vorgesehenen Standort befassen.

Das neue Gebäude soll im Ortskern von Epe errichtet werden, unweit des bisherigen Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Epe, der Schule, der Sportplätze und des Dorftreffs. Die Vorlagen der Stadtverwaltung für die Ausschusssitzung