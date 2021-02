Leiber-Erweiterung in Engter wird Thema in der Kommunalpolitik

Der Bierhefe-Spezialist Leiber plant eine Erweiterung seines Betriebs in Engter.

Marcus Alwes

Bramsche. Still geworden ist es seit längerer Zeit um die Erweiterungspläne der Firma Leiber in Engter. Nun aber wird die Kommunalpolitik in Kürze sich damit befassen, eine dafür notwendige Änderung des Bebauungsplans umzusetzen.

Bereits Mitte 2018 hatte der damalige Geschäftsführer des Bramscher Bierhefe-Spezialisten unserer Redaktion gegenüber die Pläne für den Standort Engter in groben Zügen erläutert. Damals vorgesehen war, ein Gelände – Ackerland hint