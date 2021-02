So sieht es derzeit auf der Baustelle Heilig Geist in Bramsche aus

Die Zahl der Sitzplätze wird zwar deutlich reduziert in der Kirche Heilig Geist, um Platz zu schaffen für das neue Gemeindezentrum. Der Altarraum wirkt aber gar nicht so viel kleiner als früher.

Björn Dieckmann

Bramsche. Die Vorfreude wächst: Am Sonntag, 18. April 2021, wird die katholische Kirchengemeinde St. Martinus Bramsche die Kirche Heilig Geist in der Gartenstadt nach Umbau und Umgestaltung wieder einweihen. Dazu wird auch Bischof Franz-Josef Bode erwartet.

Björn Dieckmann Von außen ist eine Veränderung an Heilig Geist nicht wahrzunehmen. Das Gemeindehaus (links im Bild) wird allerdings in nächster Zeit abgerissen. Mitten in einem Wohngebiet in der Gartensta