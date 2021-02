Akkus wieder aufladen in schwierigen Zeiten – wie geht das? Dieser Frage geht der Online-Vortrag nach, den die Gleichstellungsbeauftragten im Osnabrücker Nordkreis anlässlich des Weltfrauentages organisiert haben (Symbolfoto).

LOUIS CHRISTIAN via www.imago-images.de

Bramsche. Zum Weltfrauentag am Montag, 8. März, bieten die Gleichstellungsbeauftragen im Osnabrücker Nordkreis einen Online-Vortrag zum Thema „Raus aus dem Kopf – rein in den Körper, Stressbewältigung mit einfachen Mitteln“ an. Vor allem Frauen litten in der Corona-Zeit unter Stress, heißt es in der Ankündigung.

Akkus auffüllen in stressigen Zeiten – wie geht das? Dieser Frage werde in diesem praxisorientierten Vortrag mit der Referentin Katrin Winkler nachgegangen, schreibt die Stadt Bramsche in einer Ankündigung zu dem Vortrag. Die Teilnehmerinne