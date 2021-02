Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) bezieht ihre neuen alten Räume, die durch eine Automatensprengung zerstört worden waren.

Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Vor drei Jahren hatten Unbekannte in versucht, einen Geldautomaten der LzO in Vörden zu sprengen. Bei dem Versuch wurde das Gebäude derart beschädigt, dass es zunächst nicht mehr genutzt werden konnte. Nach Sanierung und Umbau ist die Filiale der LzO Mitte Februar nun wieder in ihre alten Räumlichkeiten gezogen.

Seit Mitte Februar sind die Türen in der neuen LzO-Filiale in Vörden wieder geöffnet, schreibt die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) in einer Pressemitteilung. Am Silvestermorgen 2017 muss sich die versuchte Sprengung gegen etwa