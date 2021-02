Bei -17 Grad war Hans-Jürgen Dahlke frühmorgens unterwegs. In den Wiesen am Hasesperrwerk in Sögeln hat er bei Sonnenaufgang dieses Foto aufgenommen.

Hans-Jürgen Dahlke

Bramsche. So langsam verabschiedet sich der Winter wieder aus Bramsche und der Region. Tauwetter hat eingesetzt: So wie die Minusgrade wird auch der Schnee in den nächsten Tagen verschwinden. Wir zeigen Ihnen die letzten Bilder aus der verschneiten Tuchmacherstadt.

Eine Woche lang lag der Bramsche unter einer dicken Schneedecke. Doch außer für Spaziergänge bei klirrender Kälte in der verschneiten Landschaft und Rodelspaß sorgte der Schnee auch für Verkehrsprobleme. Mit den aktuellen Plusgraden wird si