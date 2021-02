Eltern, die Interesse haben, ihre Kinder ab dem Sommer auf die Haupt- oder die Realschule zu schicken, können Einzelberatungen in der jeweiligen Schule vereinbaren (Archivfoto).

Heiner Beinke

Bramsche. Um Eltern von ihrem Konzept zu überzeugen, veranstalten die Haupt- und die Realschule in Bramsche in jedem Frühjahr einen Tag der offenen Tür. Wegen Corona ist das in diesem Jahr nicht möglich, deshalb bieten die beiden Schulen Einzelberatungstermine für Familien an, deren Kinder im Sommer auf die weiterführende Schule wechseln.

Sowohl an der Haupt- als auch an der Realschule wurden sogenannte "Welcome-Teams" gegründet, wie Hauptschulleiterin Dorte Hierse und Realschulleiter Martin Köchert berichten. Zu den Teams gehört die jeweilige Schulleitun