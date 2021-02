Sogar eine "Gartenbank" hat das Schneehaus von Alexander Weniger.

Alexander Weniger

Bramsche. Einen imposanten Iglu hat eine Nachbarschaft an der Hemker Straße gebaut. Er ist drei Meter hoch, 5 Meter lang, 4 Meter breit und bietet Platz für fünf Personen. Und sogar übernachtungstauglich, wie die Erbauer getestet haben.

"Der Flockdown war die perfekte Gelegenheit uns an ein ambitioniertes Vorhaben zu wagen", schreibt Alexander Weniger, der zusammen mit Sebastian Möllenkamp und dessen Schwester Theresa die Idee an der Hemker Straße in Bramsche in die Tat um