Zum Valentinstag erinnert die Bramscher Gleichstellungsbeauftragte Maria Stuckenberg an das Thema Gewalt an Frauen.

Bodo Schackow/dpa

Bramsche. Der Valentinstag am 14. Februar ist gemeinhin der Tag der Liebe. Die Bramscher Gleichstellungsbeauftragte Maria Stuckenberg erinnert an diesem Tag allerdings an Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Und führt gute Gründe dafür an.

Blumen sollten nicht nur zum Valentinstag verschenkt werden, das sei keine besondere Aktion wert, findet Maria Stuckenberg. Viel bemerkenswerter ist aus ihrer Sicht eine andere Aktion, die seit 2012 weltweit mit einem Tanz um die Welt