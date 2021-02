Kneipen und Diskos gab es in Bramsche früher wie Sand am Meer. Dazu gibt es noch mehr Geschichten.

Gert Westdörp

Bramsche. Wer kennt noch die Maschbar in Bramsche? Oder das Remember und viele andere Lokale und Diskos? Das hatten wir gefragt und viele Antworten bekommen, die Bramscher Kneipengeschichten erzählen. Sabine Winkelmann hat eine denkwürdige Geschichte aus der Maschbar zu bieten.

Nichts erinnert heute mehr an die Maschbar in Bramsche. Die Google-Suche bringt gerade mal sieben Treffer, fast alles Verweise auf unsere Berichterstattung zu dieser Kneipen-Serie. Auch das Haus in zweiter Reihe an der Heinrichstraße, in de