Friseurbetriebe in Bramsche können sich vor Terminanfragen kaum retten

Ab 1. März dürfen Friseurbetriebe wieder öffnen. Bei manchen Betrieben in Bramsche werden jetzt schon die Termine knapp für die erste Zeit (Symbolbild).

Carola Alge

Bramsche. Ab 1. März 2021 dürfen Friseure wieder öffnen – Betriebe in Bramsche können sich schon jetzt kaum retten vor Terminanfragen.

"Es ist der Wahnsinn, was los ist", sagt Melanie Finck, die am Lutterdamm das "Haarwerk" führt. Rund 140 Nachrichten habe sie bislang erhalten mit Terminwünschen, "auf allen Kanälen", so Finck. Und das seien nur die Anfragen, "die bei