So funktioniert Berufsorientierung auf Distanz an der Hauptschule Bramsche

Weitgehend verwaist ist zurzeit die Hauptschule Bramsche. Die siebten Klassen machen Berufsorientierung im Homeschooling.

Eva Voß

Bramsche. Auch Berufsorientierung kann im Homeschooling funktionieren. Die Klassen 7a und 7b der Hauptschule Bramsche haben das mit einem Rollenspiel bewiesen.

„Spiel das Leben“ heißt das Rollenspiel, in dem die Schüler "erste Einblicke in die Welt der alltäglichen Finanzen und der Probleme des Haushaltens mit dem Einkommen erhalten", wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.