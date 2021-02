Wie der Kirchenkreis Bramsche in Diakonie investieren will

Per Zoom-Konferenz fand die Synode des Kirchenkreises Bramsche statt. Nur die Leitung kam im Gemeindehaus von St. Marien in Bramsche zusammen.

Heiner Beinke

Bramsche. Der evangelische Kirchenkreis Bramsche will in Diakonie investieren. Nicht nur, aber auch im finanziellen Sinne. Erste Schritte auf dem Weg dorthin unternahm der Kirchenkreis auf seiner ersten Online-Synode am Mittwoch, 10. Februar.

Einen ersten Impuls zum Thema gab die stellvertretende Superintendentin Anke Kusche. "Diakonie und Kirche gehören von Anfang an unmittelbar und unbedingt und untrennbar zusammen. Kirche muss diakonisch sein und Diakonie muss kirchlich sein