Prozess um Tötungsdelikt in Bramsche: Richterliche Kraftprobe mit einem Messer

Der 49-Jähriger soll im August 2020 seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen an einer Unterführung der B68 tödlich verletzt haben. Unser Bild zeigt ihn beim ersten Verhandlungstag im Januar 2021. . Foto: Swaantje Hehmann

Swaantje Hehmann

Bramsche/Osnabrück. Wie genau vollzog sich die Tat und wie sah es anschließend am Tatort aus? Das Landgericht Osnabrück versucht weiter, die genauen Umstände eines Tötungsdeliktes in Bramsche-Hesepe zu erhellen. Am jüngsten Verhandlungstag experimentierte der Vorsitzende Richter dafür mit einem Messer.

Am großen Ganzen gibt es weiterhin wenig Zweifel: Am 17. August 2020 stach nahe der B68-Unterführung in Bramsche-Hesepe ein heute 49-jähriger Mann mit einem Messer auf seine Ehefrau ein und verletzte sie tödlich. Die Staatsanwalts