Die Schneemassen erschweren auch die Müllabfuhr. Am Donnerstag, 11. Februar ist ein Testlauf mit der Resttonne geplant.

Stefan Gelhot

Bramsche. Der Wintereinbruch mit dem vielen Schnee bereitet auch der Müllabfuhr erhebliche Probleme. Die Awigo startet am Donnerstag, 11. Februar unter anderem in Bramsche einen Versuch mit der Restmüllabholung, bei dem sie die Bevölkerung um Mithilfe bittet.

Die Awigo strebt am Donnerstag, 11. Februar, an, die für diesen Tag geplanten Restabfalltouren (graue Tonne) durchzuführen. Sie werden in Melle sowie in Bramsche in den Ortsteilen Achmer, Hesepe und Ueffeln stattfinden. „Inwiewei