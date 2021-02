Prominenter Leerstand an der Großen Straße in Bramsche hat ein Ende

Neu vermietet ist die ehemalige Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten.

Björn Dieckmann

Bramsche. Ein Leerstand in der Mitte der Fußgängerzone in Bramsche hat ein Ende: Für die ehemalige Geschäftsstelle der Bramscher Nachrichten an der Großen Straße 6 hat sich im Corona-Lockdown ein Nachmieter gefunden.

Zum 1. April 2021 wird hier die "deine Kirche.media GmbH" einziehen. Das bestätigt der Geschäftsführer Kai-Fabian Rolf. Die GmbH ist eine Ausgliederung, die sich aus der erfolgreichen Arbeit des Mediendienstes der Evangelischen Jugend Brams