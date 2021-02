Zum Team der DLRG, das die Baderegeltage anbietet, gehören (von links) Anette Sudendey, Anja Hasselberg, Ulrike Guss und Katharina Zielke. Sie freuten sich, dass sie jetzt für ihr Engagement Präsente von der DLRG-Servicegesellschaft bekommen haben.

Sabine Reese-Holstein

Bramsche. Die DLRG-Ortsgruppe Bramsche war 2020 bei der Durchführung von Baderegeltagen im bundesweiten Vergleich besonders aktiv, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Dafür dankte die DLRG-Servicegesellschaft jetzt den Aktiven für ihr Engagement.

2020 haben Ulrike Guss, Katharina Zielke, Annette Sudendey und Anja Hasselberg insgesamt bis zum Lockdown Mitte März 15 Baderegeltage in Kindergärten in Bramsche und Umgebung durchgeführt. Anfang Dezember 2020 fand das Programm in reduziert