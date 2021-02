Mehrere Fälle in Bramsche: Wenn der Schnee vom Dachboden in die Wohnung tropft

Nicht ganz dicht: Die Wetterlage am Wochenende hat auch auf vielen Dachböden in der Region Spuren hinterlassen.

Volker Poerschke

Bramsche. Im ein oder anderen Bramscher Haushalt hat der Schnee in den letzten Tagen für eine unangenehme Überraschung gesorgt: Plötzlich nämlich war da eine zentimeterdicke Schneeschicht auf dem Dachboden. Wie kam die da hin - und was passiert, wenn man sie zu spät entdeckt hat?

Er habe sicher schon 15, 16 Anrufe erhalten, in denen sich Leute über Schnee auf dem Dachboden gewundert hätten, erzählt Hendrik Everding am Telefon. Everding ist Inhaber des gleichnamigen Dachdeckerbetriebes in Bramsche. Dass sich unterhal