Die letzte Präsenz-Synode des Kirchenkreises Bramsche war im letzten Jahr die zur Wahl des Superintendenten in der Aula der IGS Bramsche. Jetzt findet die nächste Online statt.

Heiner Beinke

Bramsche. Was bei Stadträten noch an rechtlichen und technischen Voraussetzungen scheitert, ist im evangelischen Kirchenkreis Bramsche schon möglich: Am Mittwoch, 10. Februar 2021, kommt die Synode zu einer Zoom-Konferenz online zusammen.

Im Juni 2020 war die Synode das letzte Mal zu einer Präsenz-Sitzung zusammen gekommen, um den neuen Superintendenten Joachim Cierpka zu wählen. Danach gab es nur eine einzige Synode, virtuell, aber nicht interaktiv, wie Cierpka erläute