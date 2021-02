Lisa Hinrichs ist neue Leiterin der Kindertagesstätte St. Marien Ueffeln.

Eva Voß

Ueffeln. Die Kindertagesstätte St. Marien Ueffeln hat eine neue Leiterin. Seit dem 1. Februar 2021 hat Lisa Hinrichs aus Schleptrup die Aufgabe übernommen. Wie sich der berufliche Neustart mitten im Corona-Lockdown anfühlt und worauf sie sich freut, hat sie uns erzählt.

Ungewöhnlich ruhig ist es in diesen Tagen in der Kita St. Marien in Ueffeln – vermutlich genauso wie in allen anderen in Niedersachsen. Denn während des Lockdowns in der Corona-Pandemie darf nur maximal die Hälfte der Kinder für d